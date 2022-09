Septiembre 29, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-29

Por:

Gonzalo Gallo

Es una tarde lluviosa y un chofer me lleva a la casa campesina de Baltasar que desea conversar conmigo.



La energía que se siente es linda y la huerta y las flores que cultiva la aumentan con su belleza y variedad.



Está recostado en su cama con barba corta y blanca, ojos negros, poco cabello, y una mirada serena y penetrante.



- ¿Es cierto que la muerte es un retorno? Me pregunta. Se lo confirmo y él dice: - ¿Y veré a Dios?



- No tengo esa certeza, pero sí la de que te sentirás en unidad total con Él y con los espíritus que encontrarás.



- Asegúreme que no hay juicios, lo dudo, pero a veces eso me asusta. - No. Dios es amor, simplemente tú mismo evaluarás tu vida sin culpas.



- He visto a mi madre. ¿Es real? – Claro, y puede que veas a alguien más. Están ahí para darte tranquilidad.



La charla sigue y Baltasar está ligero de equipaje. Hacemos una meditación y al final irradia paz. Trascendió calmado 27 días después.



