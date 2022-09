Septiembre 24, 2022 - 11:20 p. m.

2022-09-24

Gonzalo Gallo

Tres cantantes operísticos estaban ensayando en el teatro y, de pronto, un ruido molesto vino a perturbarlos.



Resulta que un obrero hacía una reparación y martillaba sin descanso en otra parte del teatro.



Trataron en vano de concentrarse en su canto y al fin decidieron ir al lugar del ruido y silenciar al intruso.



Se pusieron de acuerdo y pidieron al barítono que hablara en nombre de todos pidiendo respeto y silencio.



Este, ya de camino, iba preparando sus razones para pedirle al otro que se fuera y no los incomodara.



Al acercarse, el obrero los vio, se bajó de una escalera y antes de que el barítono hablara les dijo:



“¿Saben una cosa? Por mi parte no hay ningún problema, sigan gritando que a mí no me molesta”.



Una estupenda historia para tomar consciencia de las distintas maneras que tenemos de ver la realidad y ser tolerantes.