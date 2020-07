Oasis

Julio 14, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-14 Por: Gonzalo Gallo

Se sabe que a muy temprana edad Leonardo da Vinci escribió esto: “Siento el deseo de hacer milagros”.



Ese anhelo precoz refleja lo que es común a muchos grandes personajes: pasión por un sueño.



Y desde niño Charles Darwin también coleccionaba piedras, tallos raros, animalitos disecados y algo más.



Se podría pensar que triunfaron porque eran genios, pero esa perspectiva no corresponde a la realidad.



Y lo corroboró Miguel Ángel al decir: “No me llamarían genio si supieran todo lo que he estudiado y el tiempo que invierto en mis obras”.



Manuel Elkin Patarroyo leía biografías desde niño y a los ocho años ya quería ser como Louis Pasteur.



Perseguir un sueño con pasión, persistencia y dedicación, te depara inmensas alegrías y te sientes realizado.



Para lograr algo valioso necesitas esforzarte, saber perder, ver los fracasos como aprendizajes y no desistir.



