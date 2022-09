Septiembre 14, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-14

Por:

Gonzalo Gallo

Desde que nacemos empiezan a programarnos con creencias que hay que cuestionar porque muchas son falsas.



Los ejemplos sobran y crees que tienes cinco sentidos, pero si investigas verás que tienes más de quince.



Entre ellos están estos: sentido del dolor, del equilibrio, de la sed, del hambre, de ganas de orinar o defecar, de tener sueño.



Ten sentido crítico para cuestionar creencias culturales y religiosas que te bloquean y te impiden ser feliz.



Una muy común se ve en las personas programadas para sufrir y que asumen el horrible rol de víctimas.



Sufrir por los demás se llama bondad y no sirve para nada. Sufrir con los demás se llama erradamente compasión y no sirve para nada.



Compasión es ser sensible y acompañar a alguien en su pasión sin cargar su cruz ni hacer por él lo que él puede hacer.



Acaso te dicen: “Si tú no sufres, tú eres malo”. ¡Por lo tanto, para ser bueno necesitas sufrir! Es pura ignorancia sentirte bueno sufriendo por otro.