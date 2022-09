Septiembre 13, 2022 - 11:30 p. m.

Por:

Gonzalo Gallo

En la vida no tenemos problemas; tenemos oportunidades. Si ves problemas, te equivocas.



Si dices que alguien tiene un problema, y que se lo vas a resolver, en lugar de ayudar, interfieres en su proceso pedagógico.



¿Eso qué genera? Genera todos los conflictos y todos los bloqueos que te llegan por no aceptar el orden del universo.



Se trata de un diseño pedagógico según el cual cada quien necesita aprender algo importante.



El humano es libre para aprender con amor o con dolor y es habitual hacer lo segundo y sufrir.



El intento de evitar que otro aprenda con dolor interfiere en su proceso y tu ego orgulloso te dice que eres muy bueno.



El resultado de esos intentos en los que tratas de cambiarle el destino a otro es llevar cargas que no te corresponden.



¿Conclusión? Sufres por los demás o sufres con los demás. El resultado es una úlcera, un desgaste y el otro no aprende