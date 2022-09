Septiembre 12, 2022 - 11:30 p. m.

Por:

Gonzalo Gallo

Hay un antiguo proverbio chino, tan breve como sabio en lo que enseña, que dice así: “Amarte es renovarte”.



La rutina deteriora tu vida y tus relaciones y suele llevarte al tedio, la desgana y el aburrimiento.



La vida pierde encanto y frescura cuando en lo que haces siempre es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo.



Observa la vida y la creación y descubre que son tan mutantes como las estaciones, las mareas o las notas de una melodía.



Entonces, ¿qué sucede cuando te cierras al cambio? Acaece que le das las espaldas a la misma vida.



Eres agua que no fluye, se estanca y se pudre; eres una roca quieta y no un árbol que crece, florece y da frutos.



Escribe una lista de cambios que quieres hacer en todo: trabajo, recreación, comida, sexualidad, modo de vivir y de relacionarte.



Pon esta frase en un sitio visible: “O cambio o me cambian”. Renuévate y sorprende gratamente a los que te aman.