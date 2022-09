Septiembre 09, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-09

Por:

Gonzalo Gallo

Necesitas cuatro amores para poder disfrutar de una felicidad que a veces se ve lejana, pero no se trata de tener un harem.



Son estos: amor intenso a ti mismo, amor a Dios, amor a los demás y amor a la fantástica creación.



Sin amor eres como un náufrago extraviado en el océano, como un jardín sin flores o un cielo sin estrellas.



Solo el amor auténtico llena tu vida de sentido. Por lo mismo, sé sincero y responde: ¿Amarme y amar es mi prioridad?



La respuesta a esta valiosa pregunta no suele ser la más común en la sociedad enfocada en tener y aparentar. Veamos:



1. Amarte es aceptarte, valorarte, dar lo mejor de ti con tus talentos y estar bien en lo emocional, lo espiritual y lo mental.



2. Amar a Dios es tenerlo presente con amor durante el día y no contentarte con rezar unos minutos.



3. Amar a los otros es aceptarlos como son, no juzgar y tratarlos con bondad, respeto, verdad y compasión.



4. Amar la creación es cuidarla, protegerla, admirarla y ver a Dios en ella.