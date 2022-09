Septiembre 05, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-05

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Señor, todo llega a mi vida para el bien. Una prueba es para crecer en fe, paciencia, desapego y fortaleza.



En lugar de preguntarme por qué estoy en una crisis, quiero preguntarme para qué: ¿qué necesito aprender?



Dios mío, tú eres amoroso, compasivo, justo, y en medio de la estrechez, estás ahí, aunque te sintamos lejano.



Los seres buenos también atraviesan el árido desierto y pasan por la noche oscura. No es un castigo, es un duro aprendizaje.



Me concedes, Padre bendito, paciencia en la adversidad, fe en medio del túnel y esperanza cuando solo hay sombras.



Todo es pasajero y un día la luz vuelve a brillar. Me ayudas a tener paz y no sufrir presionado por necesidades innecesarias.



Tú cuidas de mí y me das serenidad y confianza. Contigo puedo dominar las preocupaciones y la angustia.



En ti confío, Señor y actúo. Creo que hay que orar como si todo dependiera de ti y actuar como si todo dependiera de mí.