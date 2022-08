Agosto 30, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-30

Por:

Gonzalo Gallo

Juzgar y quejarte son dos funestas acciones que van en detrimento de tu propia salud emocional, mental y espiritual.



Una muy buena decisión en tu vida es sacar esas plagas de tu existir para que todo florezca en amor.



Escucha tu corazón compasivo y no bebas el veneno de los juicios y las quejas porque te roban la paz del alma.



Enfoca tu poderosa mente en amar, en comprender y, entonces, los resultados serán siempre positivos.



Busca como aliadas a unas tres personas y les compartes la decisión de no juzgar y no quejarte.



Les pides que con amor evalúen tus progresos o que te ayuden a ser consciente si no lo practicas.



Es una buena estrategia para mejorar. También afirma mucho: “Gracias angelitos en acción porque lo voy a lograr con su ayuda”.



Todo se alcanza con disciplina, dedicación y persistencia. Date ese regalo y verás cómo fluyes mejor en tu vida.