Agosto 27, 2022 - 11:20 p. m.

2022-08-27

Por:

Gonzalo Gallo

No sé si alguna vez te has dado cuenta de que ‘par-eja’ habla de paridad, de una relación en un plano de equidad en la que nadie es más que el otro.



Lo triste es que es común ver muchas relaciones en las que debería hablarse de ‘relación dispareja’ y no de pareja.



Y uno de los factores que influyen en eso es un machismo ancestral.

Claro que se va avanzando en consciencia.



Pero falta aún mucho para que se viva en paridad no solo en lo afectivo, sino también en lo social.



Aún es habitual que la mujer no reciba el salario que se le da al hombre en el mismo cargo.



Hay discriminación de género en la política. Ni se diga en las religiones en las que se vive como si la historia no avanzara.



Es vital estar siempre en plan de aprender, desaprender y reaprender para abandonar falsas creencias y romper viejos paradigmas.



Es algo que libera y nos impulsa en nuestro desarrollo espiritual. Apoya con ánimo la inclusión de género.