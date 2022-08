Agosto 12, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-12

Por:

Gonzalo Gallo

Quien comprende, acepta, obedece la voluntad del Padre, y ya nada más tiene que aprender del sufrimiento.



Se puede trascender el sufrimiento con la aceptación; si asumes la realidad tal cual es, ella no te altera.



Si eso haces ya no tienes nada más que aprender del sufrimiento. Puedes continuar el resto de tu vida en paz y en armonía.



Entonces te llamas Maestro Humano en Sabiduría. Ese es el título que otorga la vida. Mientras yo sufra, no he terminado de aprender.



La única causa del sufrimiento es la no aceptación de la realidad del universo y su pedagogía.



La única forma de aceptar algo es comprender la ley que lo rige ya que el Universo está regido por leyes exactas y perfectas.



Los síntomas de la no aceptación son efectos claros de sufrimiento, de angustia, de dolor, de estrés.



Verificas que aceptas algo porque hay paz, hay armonía, entusiasmo, alegría, energía y se desbloquean las situaciones.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog