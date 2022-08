Agosto 11, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-11

Por:

Gonzalo Gallo

Gracias Creador de un universo sorprendente porque la fe en ti me mueve a creer en un renacimiento.



Cuando pienso en ti y medito disfruto de serenas y maravillosas experiencias con un halo sagrado



Dios mío, unido siempre a ti logro amar sin reprimirme y comprender a todos sin juicios despiadados.



Tú, mi Señor me das alientos para darle un nuevo cauce a mi potencial y fe para resolver los acertijos de la vida.



El amor auténtico me lleva a valorar la diversidad y a buscar la unión, y no la confrontación.



Cuando amo de verdad puedo ampliar mis horizontes y también tener conciencia de nuevas realidades



Hoy, bendito Dios, decido recuperar la confianza, no actuar con un ánimo beligerante e irradiar luz y paz.



Bendito Señor, mi reto es renovarme, salir del camino de lo trillado y tenerte siempre conmigo. Me amas infinitamente. Gracias.



