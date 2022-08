Agosto 08, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-08

Por:

Gonzalo Gallo

El primer amor es amarte sin medida a ti mismo, bien consciente de tus talentos y también de tus limitantes y fallas.



Sí, el primer amor no es el de la adolescencia, es aceptarte como eres, valorarte, cuidarte y dar lo mejor de ti.



Amarte es amar lo que haces, buscar tus sueños con pasión y avanzar sereno ante el paso inexorable del destino.



Es seguir lo que cuadra con tus anhelos, no rendirte cuando hallas obstáculos y buscar otras estrategias.



Te amas cuando aceptas que no siempre puedes hacer lo que quieres, pero sí puedes querer lo que haces.



Cuando te amas tienes coraje para arriesgarte y sabes que los nuevos riesgos abren nuevas posibilidades.



Cuida tu ser y nutre a diario tu alma porque siendo espiritual gozas de paz interior y de equilibrio.



Con Dios en tu vida tienes días prolíficos en afecto y logras tener arduos procesos de desprendimiento.