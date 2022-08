Agosto 03, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-03

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando voy a un restaurante no entro si hay pantallas en las que están presentando noticias.



Me asombra como las personas tienen los ojos en la pantalla mientras se alimentan. ¡Qué inconsciencia!



Se supone que su dieta corporal es sana, pero es claro que su dieta mental y emocional es horrible.



¿Cuántos lo captan? Veo que muy pocos y que es cierto el dicho popular: “Para donde va la gente, va Vicente”.



A los que se atragantan de malas noticias los asalta una sucesión de pensamientos invasivos, perseverantes y negativos.



Hay trastornos de ansiedad causados por un estrés inmenso que brota de temores y preocupaciones.



Los pensamientos intrusivos e indeseados tienen profundas resonancias afectivas y alteran tu salud mental.



La mente no es la loca de la casa, es tu aliada si te dedicas a enfocarla en el ahora y en lo positivo. Se logra con persistencia.