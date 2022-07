Julio 30, 2022 - 11:20 p. m.

2022-07-30

Por:

Gonzalo Gallo

Para que tu vida mejore lo que necesitas es un cambio interno y no que cambie la realidad que ves de mala manera.



Haz una modificación necesaria dentro de ti mismo para poder ser feliz ya que lo exterior es siempre perfecto.



Esto te suena raro, pero el mundo marcha como debe ser en el lento proceso de evolución de los humanos.



Evade el deseo de cambiar a los otros y la realidad porque no es tu misión y te traerá grandes sufrimientos.



El costo de modificar la realidad o las personas, o intentar hacerlo, luchando, es un costo muy alto.



Es costo es en sufrimiento, en dolor, en salud, en relaciones, en todo. Y lo triste es que sufres sin que sea necesario.



El problema es con el ego orgulloso que quiere cambiarle la realidad a los demás para sentirse bueno.



Para sentirse aceptado, porque dependes de la aprobación de otros ya que no eres feliz por ti mismo. Elige amarte, aceptarte y aceptar.



