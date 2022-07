Julio 27, 2022 - 11:30 p. m.

2022-07-27

Por:

Gonzalo Gallo

Ámate y no seas una de esas personas que se enredan la vida debido a una idolatría irracional a la razón en detrimento del corazón.



Con razones, sin razones y argucias le dan toda la importancia al pensamiento y desechan los sentimientos.



Para ellos lo prioritario no es amar, es pensar y creer que todo en la existencia tiene que ser lógico y científico.



Pero la vida y el amor se mueven en otros ámbitos y lo sano es armonizar razón y corazón, pensamientos y sentimientos.



De hecho, también falla aquel que no razona y se deja guiar solo por los sentimientos y los instintos.



Detente y examina tu actuar sin autoengaños. ¿Sigues tu corazón y al mismo tiempo le das espacio a la razón?



Un sabio afirmó que el corazón suele tener razones o motivos que la razón no entiende, y es verdad.



Vibra solo en amor y escucha tu corazón en estados de silencio y meditación. Es tu mejor brújula.



