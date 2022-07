Julio 07, 2022 - 11:30 p. m.

2022-07-07



Gonzalo Gallo

Está alerta: para un siquiatra tú corres peligro cuando tu serotonina está por debajo de 100.



La situación se torna grave y necesitas cuanto antes un antidepresivo, y el más eficaz por lo inmediato es el éxtasis.



Para no llegar a ese abismo y disfrutar la existencia ámate, ama y aprecia estas sugerencias:



- Cuida tus relaciones, comparte más con los que amas y aprende a administrar bien tu vida.



- Ten una buena dieta, haz ejercicio, descansa y no abuses de sustancias tóxicas y del alcohol.



- Ten una buena autoestima, no te culpes, sé bueno contigo mismo y valora las pequeñas cosas.



- Cultiva una actitud mental positiva, controla tus emociones y lleva una vida sexual sana y ordenada.



- Ve más allá de lo material y siente a Dios en tu alma. Deja que Él sea tu fuente de paz y de amor.