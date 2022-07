Julio 06, 2022 - 11:30 p. m.

2022-07-06

Por:

Gonzalo Gallo

No tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, por lo que cada una de ellas debería ser excelente, porque esta es nuestra vida.



La vida es breve, y después morimos, ¿lo sabes? Elegimos qué hacer con nuestra vida. Así que más vale que sea algo impresionantemente bueno. Más vale que valga la pena.



En los últimos 33 años, cada mañana me miro en el espejo y me he pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?



Cuando la respuesta ha sido ‘no’ durante muchos días seguidos, sé que tengo que cambiar algo.



Estoy convencido de la que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia.



No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante. Sólo puedes hacerlo mirando hacia atrás.



Tu trabajo va a suponer gran parte de tu vida, y la única forma de estar totalmente satisfecho es haciendo algo que creas que es un gran trabajo.



Vale la pena analizar bien y aplicar la sabiduría de estas palabras. Son de Steve Jobs, fundador de Apple.