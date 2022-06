Junio 28, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-28

Por:

Gonzalo Gallo

Con un buen cuidado las heridas del cuerpo sanan, ¿por qué, entonces no cicatrizas las del alma?



Hace años te traicionaron o te lastimaron y hoy sigues de juez o víctima y te castigas sin piedad.



El juez que llevas dentro de ti te impide perdonarte o perdonar y tu pa- sado es un amargo presente.



Si lo analizas bien, el traidor y el ofensor son los que deberían estar mal, pero eres tú quien se pierde la vida.



¿Aceptas que es una elección tuya? Sí, está en tus manos soltar ese peso, romper las cadenas y recuperar la libertad.



Elige la compasión y no consumirte en el odio; mira todo con los ojos del amor. Sé comprensivo y sana las heridas.



No es fácil, pero renaces si te consagras a sanar tu alma, consciente de los estragos del odio y la culpa.



Busca ayuda y perdona porque el sol nunca brilla para aquel que está en el fondo abisal del rencor. Lee mi libro El sendero del espíritu.



