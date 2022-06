Junio 09, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-09

Por:

Gonzalo Gallo

Un estudio reveló que los cirujanos que apartan tiempo para pasatiempos y recreación, 15 o 20 minutos al día, viven mejor.

Al hacer eso tienen menos probabilidades de experimentar desgaste laboral que los cirujanos que no lo hacen.



Debes encontrar algo fuera del trabajo que ayude a desestresarte, que te ayude a enfocarte y te ayude a relajarte como meditar.



El desgaste personal por lo general está causado por el trabajo, pero el estrés crónico puede tener una multiplicidad de causas:



Problemas económicos, dificultades en las relaciones afectivas, cargas del pasado como odios, iras o culpas.



Piensa en las piedras en tu zapato con las que tienes que lidiar todo el tiempo y decide hacer cambios positivos.



Haz una lluvia de ideas sobre cómo deshacerte de lo que te bloquea. Traza un plan de acción siendo fiel para seguirlo.



No lo aplaces y busca orientación. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. El primer amor es el amor a ti mismo.





