Junio 08, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-08

Por:

Gonzalo Gallo

Salomón Andrew es un periodista que hace años escribió un libro llamado ‘El demonio de la depresión’.



Lo cito y pienso en aquel que está con el ánimo en el suelo, las esperanzas rotas y coquetea con el suicidio.



Es una vivencia terrible. Debe ser desesperante y en una situación así sólo se piensa en lo peor.



En ese abismo hay que buscar ayuda a tiempo y aferrarse a lo bueno, aunque cueste encontrarlo.



Salomón hace una confesión que acaso algún lector puede hacer suya y que acá comparto:



“Hace años que solo tenía un poco de felicidad y había olvidado lo que es vivir, disfrutar el día y esperar el siguiente”.



No sé si él se suicidó, pero sí sé que esa no es la salida y que el suicida regresa acá a repetir lo mismo



Viene de nuevo a enfrentar las mismas dificultades y aprender que se pueden sobrellevar si ama, confía, busca apoyo y no huye.



