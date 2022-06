Junio 06, 2022 - 11:30 p. m.

Gonzalo Gallo

Hermoso pensamiento de Mahatma Gandhi: “Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”.



Si no estás alerta y reflexionas, la sociedad te programa para que seas un constante comprador y un consumidor.



El estudioso sueco Carlos Linneo, 1707-1778 fue el primer científico que clasificó a los seres vivos y creo la taxonomía.



Al humano le dio el nombre de ‘homo sapiens’, que en el idioma latino significa ‘hombre sabio’.



En mi opinión, nos puso un nombre que no nos merecemos porque el humano hace muchas locuras y salvajadas.



Lo que prima en el mundo no es la ética ni la consciencia, sino los intereses económicos a toda costa.



Se actúa con total inconsciencia y no importan los daños que se causen a las personas y al planeta si algo da dinero.



¿Qué quieres hacer para cambiar eso? Eartshot es un programa que destaca acciones valiosas en bien de la Tierra.



