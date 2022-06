Junio 03, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-03

Por:

Gonzalo Gallo

La única forma de hacer un gran trabajo es hacer lo que amas. Si todavía no lo has encontrado, sigue buscando.



No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, te darás cuenta cuando lo encuentres.



Si haces algo y sale bien, luego haz algo maravilloso, pero no te recrees por mucho tiempo. Simplemente piensa qué será lo siguiente.



Conocer a una persona es un proceso complicado, puesto que no puedes hacerlo con una corta entrevista.



Yo me baso en mi instinto y mis pensamientos para decidir si alguien entra en mi vida y la pregunta que me hago es:



¿Qué sentimientos ha provocado en mí? ¿Cómo reacciona frente a un reto? Además, le pregunto:



¿Por qué estás aquí? ¿Qué deseas en la vida? Lo que pretenda expresar en sus respuestas significará mucho.



Pocos se dedican a conocer a los demás y por eso se llevan ingratas sorpresas cuando descubren graves fallas ya muy tarde.



