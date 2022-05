Mayo 30, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-30

Por:

Gonzalo Gallo

“Tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de alguien más. No dejes que el ruido de la opinión ajena acalle tu propia voz interior.



Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición.



Ser el más rico del cementerio no es lo que me importa. Acostarme por la noche y ver que he hecho algo genial es lo que valoro.



Recordar que moriré pronto es la herramienta que más me ayuda a tomar grandes decisiones en la vida.



Prácticamente todos las cosas -las expectativas externas, el orgullo, el miedo al fracaso o la vergüenza- desaparecen al encarar la muerte,



Enfócate en lo que es de verdad importante. Recordar que vas a morir te ayuda a pensar que tienes algo que perder.



No hay razón para no seguir a tu corazón, mantente hambriento, mantente alocado, motivado y enfocado”.



Sabias consideraciones del genial creativo Steve Jobs. Murió en 2011 a los 56 años de edad a causa de un cáncer de páncreas.



