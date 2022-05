Mayo 28, 2022 - 11:20 p. m.

2022-05-28

Por:

Gonzalo Gallo

“Una gema no se pule sin frotar o tallar, ni una persona se puede perfeccionar sin pruebas”. Proverbio chino.



De la misma forma, nadie se convierte en un gran deportista sin entrenar muy duro y renunciar a muchas cosas.



Debe renunciar a la pereza, la indisciplina, la soberbia, la impaciencia y, obvio, al licor, las drogas y a una vida desordenada.



Los metales se funden con el fuego y para poder deleitarnos con un violín o una guitarra hay que tensar las cuerdas.



¿Puedes saborear un buen vino sin que se expriman las uvas o comer un pan exquisito sin triturar el trigo?



Piensa sin justificarte: ¿Acepto lo difícil o siempre quiero lo fácil? ¿Elijo dar lo mejor ante lo adverso o me rindo sin esforzarme?



Examina si eres una persona rica en resiliencia. Si no es así, inicia un entrenamiento para fortalecerte.



Ojo: dale todo su valor a la acción de entrenar ya que, si no haces la tarea y quieres estar bien, estás soñando.



