Mayo 20, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-20

Por:

Gonzalo Gallo

Según la Biblia, el rey Salomón construyó para Dios un precioso templo con los más finos materiales.



Entonces Dios le dijo al rey: “Pídeme lo que quieras”, y él no pidió riqueza o más poder. Le dijo a Dios: “Solo dame sabiduría”.



Se dice que sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia.



Para otros es la facultad o habilidad para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Se gana con los años? No siempre.



Desde una perspectiva espiritual, sabio es quien vive en amor, aunque tenga pocos estudios o conocimientos.



De hecho, hay doctores y letrados que saben muchas cosas, pero no saben vivir. Son ricos en saber, pobres en amor y su vida es un caos.



Y hay personas con conocimientos básicos que son seres lindos y su sabiduría deslumbra porque no solo dan amor, son amor.



Por lo mismo, no te dediques a acumular conocimientos que no se reflejan en un buen vivir. Sabio es quien ama y se ama.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog