Mayo 12, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-12

Por:

Gonzalo Gallo

En el universo se puede viajar al futuro, pero no al pasado. Las leyes de la física impiden los viajes al pasado.



De acuerdo a las leyes de la relatividad general, lo único constante es la velocidad de la luz. Todo lo demás, depende del observador.



Cuanto mayor sea la velocidad a la que se desplaza un cuerpo, menos tiempo pasa para este cuerpo respecto a los que no se mueven.



Viajar al futuro es técnicamente posible. De todos modos, esto solo es perceptible a velocidades inalcanzables para nuestra tecnología.



Hay estrellas del tamaño de una pelota de golf. Las estrellas de preones son un tipo hipotético de estrella.



Su existencia no ha sido confirmada, quizás por su pequeño tamaño.

Estarían formadas exclusivamente de partículas subatómicas libres.



Tendrían una densidad 47 millones de veces superior a la de las estrellas de neutrones que hemos visto.



En otras palabras, sería como condensar toda la masa del sol. Del universo sabemos aún muy poco, pero asombra.

