Mayo 11, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-11

Por:

Gonzalo Gallo

La depresión es un trastorno en el que te sientes súper mal, sin motivación ni interés para realizar lo que antes era satisfactorio.



Baja mucho el estado anímico y los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria.



En una depresión no sientes ganas de nada, hay irritabilidad, sensación de vacío y, a veces, coquetos con un suicidio.



La mayoría de los psiquiatras se limitan en dopar al paciente, pero algunos apelan primero a ayudas no químicas.



Pueden servir las esencias florales, los sueros, la hierba de San Juan, la amapola, la valeriana o el ginseng.



Hay más ayudas; la meditación, Yoga, Tai Chi, técnicas de relajación, musicoterapia, masajes, ejercicio.



Las experiencias espirituales sirven y por eso es bueno apoyarse en rituales y todo lo que nutra el alma.



Obvio que, en casos graves, es necesario medicarse, pero de manera que no se generen dependencias.



