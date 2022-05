Mayo 01, 2022 - 10:25 p. m.

2022-05-01

Por:

Gonzalo Gallo

Dios mío, te amo, gracias. Señor, me amas sin medida, gracias.



Amado creador, nos amamos y me mueves a amar a todos, gracias.



Amarte y agradecerte es lo que le regala paz a mi alma y colma mi ser de alegría y de renovada esperanza.



Al amor y la gratitud sumo la alabanza y la aceptación porque así me uno más a ti y destierro las quejas y las peleas con la realidad.



Tu, amoroso Dios, me invitas a asumir las personas y los hechos así como son sin hacer resistencia.



Lo sabio es comprender que todo lo que se da es necesario y que en lo que se ve como malo hay mucho por aprender.



¡Ay, Dios, tu amor me sobrepasa! Es un derroche de ternura y de bendiciones. Eres lo mejor de mi vida.



Mi misión de vida es amarme, amarte y amar a todos.



También es sembrar, inspirar, servir e iluminar. Te amo.





Sigue en Instagram @Gonzalogallog