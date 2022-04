Abril 13, 2022 - 11:30 p. m.

2022-04-13

Por:

Gonzalo Gallo

En Semana Santa se comentan las palabras de Cristo en la cruz y son muy oportunas cuando te tritura el dolor.



En los días aciagos crees que Dios se fue, que no escucha y acaso peleas con él o pierdes la fe.



El mismo Jesús se sintió perdido en su horrible agonía y exclamó: “¿Por qué me has abandonado?”.



Algo que todos sentimos en algún momento, cuando la esperanza se apaga y las penas nos agobian.



Pero Dios siempre está ahí y no puede evitar que vivas lo que elegiste para evolucionar en el amor.



Antes de entrar en un cuerpo trazaste con Dios un plan de vida, en el cual los “males” son bendiciones ocultas.



Por eso hay tantas personas que dicen: “Esa enfermedad me dejó valiosas lecciones”. Es que todo llega para el bien.



Sigue, pues adelante y aprende a decir con Jesús: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

​

