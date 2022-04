Abril 06, 2022 - 11:30 p. m.

2022-04-06

Por:

Gonzalo Gallo

Hoy puedes valorar el presente, mirar todo lo bueno y salir de las rejas de la culpabilidad.



Hoy es un día especial si prescindes de todo lo que lo atrapa, creces en desapego y eliges amarte.



Elige cuidar tus relaciones, deja de lado una actitud beligerante y actúa inspirado sólo en el amor.



Estás sereno si haces oídos sordos a las críticas egoístas, no te enganchas y silencias el ego soberbio.



No engancharse es dejar que hablen, y entender que no eres más si te alaban ni menos si te enjuician.



Recupera la confianza y nunca vivas hipnotizado por lo aparente, lo efímero o por las adulaciones.



Todos los días puedes renacer, confiar en tu intuición, reinventarte y replantear la vida para no estar estancado.



Busca lecturas, personas o hechos que te inspiren y con Dios transita por senderos de paz y libertad.



