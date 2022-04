Abril 05, 2022 - 11:30 p. m.

2022-04-05

Por:

Gonzalo Gallo

Sin ser conscientes del tremendo poder de la palabra las personas repiten frases como estas:



“Eso sí no tiene perdón de Dios”, “eso es imperdonable” o “eso tan horrible nunca se debe perdonar”.



Lo cierto es que al hablar así cierran las puertas al perdón y, por lo mismo, a su paz y su felicidad.



Se dice que Dios todo lo perdona, pero lo cierto es que ama tanto que todo lo asume con amor y lo entiende. No necesita perdonar.



El amor de Dios es infinito y, como lo expresa el salmo 103, “Su ternura no tiene límites”.



De otra parte, todo se puede perdonar si te unes a Dios, creces en compasión y no te dejas cegar por el odio y la rabia.



Los testimonios abundan y ahora recuerdo a Laura quien perdonó a su esposo por contagiarla de sida a ella y a su bebé.



La bebé murió, pero Laura sigue viva seguramente por su bella capacidad de perdonar y perdonarse.



Todo se puede perdonar y se debe perdonar para estar en paz y vivir tranquilos. Sin perdón no hay felicidad.



