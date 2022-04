Abril 04, 2022 - 10:30 p. m.

2022-04-04

Por:

Gonzalo Gallo

En sintonía amorosa con Dios superas el desánimo y sales de un estado de perplejidad que paraliza.



Aunque todo parezca conjurarse contra ti, eres capaz de enfrentar que alguien parta de tu vida.



Cambia la impotencia por acción y saldrás adelante. Repite mucho esta afirmación o decreto:



“Hoy elijo amar con libertad, afianzo mi confianza y decido querer sin poseer. Hoy renuevo mi autoestima.



Cuento mis dones y eso me impide aferrarme a otros y necesitar de ellos para ser feliz. Amo y me amo.



Hoy elijo amar a Dios y así no hay vacíos que me llevan a apegarme. Dios llena todos mis vacíos”.



Con una fe firme en Dios y en ti mismo puedes actuar como el cangrejo que, en caso de necesidad hace esto:



Se desprende de alguna de sus tenazas o sus patas para escaparse. Sé cómo el árbol que entrega todas sus hojas en el otoño.

​

