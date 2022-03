Marzo 29, 2022 - 11:30 p. m.

2022-03-29

Por:

Gonzalo Gallo

Hay apego cuando sientes o crees que sin alguien o sin algo no puedes vivir o no eres feliz.



Con ese vínculo afectivo eres vulnerable, dependiente e inseguro. Todo apego brota de una creencia falsa que puedes disipar.



Si buscas ayuda, borras la posesividad y la ansiedad que brota de ella. Ama con libertad y acepta que todo es prestado.



Suelta a los que quieres y respeta su propio camino. Poseer y controlar a los otros es lo que tu ego orgulloso impone.



Solo un ego inseguro crea apegos sufrientes. Ámate y ama con un amor libre que es el mejor antídoto contra muchos sufrimientos.



Cuando amas con posesividad, el amor, tu paz y la felicidad están en cuidados intensivos.



Si en tu cielo brilla el amor cultivas relaciones libres. Desapego no es indiferencia ni lejanía, es no poner la felicidad fuera de ti.



Si tu madre, un hijo o tu pareja son el sentido de tu vida, vas a poseer, controlar y asfixiar a esas personas.



