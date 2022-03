Marzo 17, 2022 - 11:30 p. m.

2022-03-17

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Creador, hoy elijo hacer todo con amor, borro de mi mente las tristezas y abro las puertas a la alegría.



No me lleno de amargura por los amigos falsos y recuerdo con gratitud y euforia a los amigos leales.



Hoy me concentro en el ahora, olvido los problemas del ayer y destierro las ansias por el mañana.



Confío en ti, Dios mío, valoro todo lo bueno y no permito que mi espíritu esté en el suelo. Dios, guías mis pasos.



Sólo tengo pensamientos animosos, palabras de aliento, luz en la noche oscura y mucha paz en el alma.



Señor, me guardas, me proteges y eres mi fuente de energía.

Los problemas me abandonan y mis ángeles me guían.



La fortuna me abraza y las desdichas se van pronto.

Ando ligero de equipaje con mucho amor en el corazón.



Tú, Padre del cielo, me das fuerzas para superar el infortunio y siempre me sostienes en tus amorosas manos. Gracias, te amo.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog