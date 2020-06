Oasis

Junio 26, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-26 Por: Gonzalo Gallo

Ojalá la pequeña embera y su familia reciban una muy poderosa ayuda sicológica que no sea solo verbal ya que es poco eficaz.



No es mi costumbre pero leí comentarios sobre la deplorable violación de la niña abusada. Vi estos juicios sobre los soldados:



Monstruos, salvajes, animales, nada de compasión con ellos, cadena perpetua, malditos, despreciables, no tienen perdón de Dios.



Muy comprensible. Lo que hicieron es horripilante y, claro, genera dolor, rabia, rechazo y condena.



Es claro que los soldados deben recibir un castigo ejemplar. Pero ¿qué tal si nos hacemos unas preguntas?



¿Esa fe de amor y obras que practicó y enseñó Jesús, es para juzgar: malditos, animales, monstruos y nada de perdón?



¿Así fue como él trató a sus asesinos desde una cruenta cruz? ¿Qué lección nos dio, dura de practicar? Perdón no es impunidad.



Mira estos dos videos en mi link de instagram: 1. El asesino de Río verde. 2. Inmaculée Ilibagiza con Wayne Dyer. Es fácil y engañosa una fe de solo palabras, culto y rezos.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog