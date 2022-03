Marzo 02, 2022 - 11:30 p. m.

2022-03-02

Por:

Gonzalo Gallo

¿Te atreves a cambiar? ¿Te atreves a soltar lo que hasta ahora te sostenía a pesar de sentirte muchas veces en la cuerda floja?



Todo se impregna de luz y de amor si ves a Dios, a la vida y a ti mismo de otro modo. Da un paso porque ya algo nuevo palpita en ti.



Dios te susurra: Medita en lo que, inspirado por mí, escribió ese buen guía que envié a la Tierra, llamado Rumi:



“Tú naciste con alas, no estás para arrastrarte, no. Tú tienes alas, aprende a usarlas y vuela”. También escribió:



“He aquí que ahora me desconozco a mí mismo, indago lo que he de hacer en nombre de Dios. No adoro ni la cruz ni la naciente luna.



No soy ni idólatra ni judío, y ni habito en el oriente ni en el ocaso, ni tengo parentesco con el ángel o con el gnomo.



No me han esculpido ni con fuego ni con espuma, ni me han moldeado con polvo o con rocío. Amo y me amo.



Vivo en el alma de mi único Amado Dios una vida nueva. Libre en el amor. Es un sendero sin sombra ni huella, trasciendo el cuerpo”.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog