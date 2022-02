Febrero 16, 2022 - 11:30 p. m.

2022-02-16

Por:

Gonzalo Gallo

El buen humor une a las personas, alegra, es terapéutico y es un buen antídoto contra el tedio.



Cultívalo riéndote de ti mismo, mirando todo lo bueno, siendo descomplicado y teniendo un carácter afable.



No seas tan trascendental, ama la vida con la avidez de los niños y valora las pequeñas cosas.



La terapia de la risa ha curado a muchos y el buen humor es como una soldadura en las relaciones.



Mira de nuevo la película Patch Adams y piensa: ¿qué más puedo hacer para ser menos adusto y más alegre?



Alégrate con apuntes graciosos que te reconcilian con la vida:



- Hay tres modos de que algo se haga: hacerlo uno mismo, pagar a otro para que lo haga, o prohibir a los hijos hacerlo.



- Mi marido y yo nos divorciamos por diferencias religiosas: él creía que era Dios, y yo no.



- La comida más peligrosa es el pastel de boda.



- El amor es ciego, pero los vecinos no.

