Febrero 08, 2022 - 11:30 p. m.

2022-02-08

Por:

Gonzalo Gallo

El espíritu que eres encarnó y vino de otro plano a esta dimensión para avanzar en amor y en consciencia.



Vivía en ese plano sin cuerpo, vive acá en un cuerpo y seguirá viviendo cuando ese organismo deje de funcionar.



La muerte solo existe para el cuerpo, y no hay muertos porque siempre estamos vivos con o sin cuerpo.



Eso que llaman muerte es un paso entre vidas y tampoco existe un 'descanso eterno' aunque así se diga.



No trasciendes para 'descansar en paz', ¡qué pereza!, lo haces para vivir en amor puro y paz perfecta.



Te reencuentras con seres amados y en el paraíso o cielo hay amor, disfrute, comunicación y júbilo.



Los mal llamados muertos se manifiestan y lo aseguran. Lee 'La vida en el otro lado' de Sylvia Browne o 'Hablando con el cielo' de James van Praagh.



La vida sigue, pero muchos humanos, hipnotizados por lo material, no investigan y creen que estos son cuentos.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog