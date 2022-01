Enero 28, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-28

Por:

Gonzalo Gallo

En la vida no hay varitas mágicas, aunque a veces eso se desea ante una situación horrible o compleja.



En el avance espiritual hay obstáculos y, aunque seas un ser bueno, afrontas duelos, crisis y otras pruebas.



No hay atajos como los que anhelan las personas facilistas e inmediatistas que quieren todo cómodo y ya.



No existen trucos ni estratagemas para pulirse sin superar escollos, igual que solo triunfas en un deporte superando barreras.



Algunos fantasean al creer que el sendero espiritual es solo de pétalos, y su fe tambalea cuando aparecen las cruces.



No es diciendo abracadabra o sinsalabín como lo arduo se borra de tu vida, y el calvario de Jeshua te lo demuestra.



Eso sí, la inmensa mayoría de los dolores se esfuman cuando vibras en verdadero amor y en transparencia.



De otra parte, el sufrimiento es opcional, y te pesa cuando no aceptas la realidad y haces resistencia en lugar de adaptarte.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog