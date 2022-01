Enero 24, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-24

Por:

Gonzalo Gallo

Padre de amor, si quiero ver lo que nunca he visto tengo que hacer lo que nunca he hecho. Mi reto es andar nuevos caminos, desapegarme, liberar la imaginación, ser atrevido y creativo.



Debo ser consciente, Dios mío, de que la rutina acaba con los sueños y me conviene recuperar el asombro de los niños. No quiero ser una persona congelada que se instala y se cierra al cambio y a la vida. Quiero vivir con la avidez de los niños.



Es cierto que algunos cambios generan incertidumbre, pero contigo, Señor, venzo el miedo con una confianza irreductible.



Tú me das discernimiento y con ese don puedo saber cuándo llamo prudencia al temor o a la falta de osadía.



Todos sentimos miedo y también lo sintió un profeta llamado Isaías. Por eso debo meditar lo que tu le dijiste, Señor: Yo, tu Dios, te tomo de la mano y te digo: no temas que yo vengo a ayudarte. Soy tu socorro, soy tu Dios que te rescata. Isaías 41, 13, Recibo el miedo con amor porque me enseña que hay que confiar, y entonces se va. Si peleo con él toma fuerza.

