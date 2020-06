Oasis

Junio 22, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-22 Por: Gonzalo Gallo

En cierta ocasión vi sobre el escritorio de un empresario de Miami algo que atrajo mi atención:



Debajo del vidrio se veía un trozo de papel con una carita feliz al lado de estas iniciales: DESC. NJ. AA.



Mientras él llegaba me puse a cavilar sobre su significado y supuse que tenía que ver con descontar algo, pero no más.



La lección que recibí después de ese empresario se me grabó y comprobé que practicaba lo que decía.



Me vio mirando esas letras y me preguntó: ¿Ya adivinó que significan? Le dije que no y él, sonriendo, anotó lo siguiente:



“Una grave enfermedad me llevó hace años al borde de la muerte, pero me salvé de puro milagro.



Yo pensaba más en el dinero que en Dios o en mí bienestar y era muy severo con los demás, pero esa vivencia me acercó a la luz.



DESC significa: Dios está siempre conmigo, y lo otro me recuerda este compromiso: “No juzgues. Ámate y Ama”.

Sigue en Instagram @Gonzalogallog