Enero 21, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-21

Por:

Gonzalo Gallo

Sincerarse no es fácil, sin embargo, es uno de los mejores regalos que te puedes dar a ti mismo. Ganas mucho si sales de la ilusión, 'maya' en sánscrito, y aceptas sin reticencias que no eres tan bueno como lo piensas. Hay muchos campos para verlo claramente y uno de ellos es mirar si de verdad practicas el desapego.



Si lo haces respetas a los que dices amar y les das libertad para ser lo que quieren ser. Acepta sereno que dirijan su propia vida, tomen sus decisiones y elijan sus propias creencias. Aprende a soltar y a no controlar.



Si amas con desapego no creas ataduras y tampoco condicionas tu felicidad a una relación. En otras palabras, te sientes bien con alguien, pero no lo limitas y mucho menos lo anulas o te anulas. No es fácil porque la posesividad está al acecho y te tienta modelar al otro a tu imagen. El reto es un amor libre y leal. ¿Lo vives?

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog