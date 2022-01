Enero 20, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-20

Por:

Gonzalo Gallo

Dios mío si quiero, perdono y confío, me ayudas a vivir el presente sin las espinas del ayer y sin angustias por el mañana.



Ayúdame a recordar que sólo puedo disfrutar el placer cuando acepto cuotas de dolor, me acepto y acepto a los demás.



Necesito de ti para vivir sin apegos, amar sin condiciones y servir sin intereses mezquinos.



Dame, Señor, un corazón generoso en el perdón, una mente abierta y una voluntad firme.



Que sea capaz de aceptarme y aceptar a los demás, rico en comprensión, paciencia y tolerancia.



Cuando el rencor me tiente enséñame a perdonar y a ver a los que me ofenden como entrenadores de paciencia, aceptación y tolerancia.



Cuando el ego quiera brillar quiero tener la humildad de Jesús y actuar sólo como un instrumento de tu amor.



Señor, que te sienta a mi lado en los días grises y no me aparte de ti cuando el camino se cierra. Eres mi guía y mi esperanza. Gracias siempre.



