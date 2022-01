Enero 11, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-11

Por:

Gonzalo Gallo

Hay temas que causan controversia y uno de ellos es el del derecho a una muerte digna a través de la eutanasia.



Sorprende que Colombia, tan cerrada para ciertos temas, sea uno de los siete países en los que se permite en el mundo.



Los otros son Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, España. También pocos estados de EE.UU.



Es bastante notorio que Colombia haya aprobado la eutanasia para dos enfermos no terminales: Martha Sepúlveda y Víctor Escobar.



Hay gran rechazo de las religiones que, casi por principio, se oponen a tantas cosas. Galileo lo sufrió y en el Siglo XVI era pecado beber chocolate.



Todo lo que no esté en un libro sagrado, que es humano, es malo porque se hace creer que ese libro lo dictó Dios.



Holanda fue el primer país del mundo en legalizarla en 2002. Estoy de acuerdo mientras se cumplan ciertos requisitos.



A los que se oponen les pregunto: ¿Lo condenas si eres tú, tu madre hijo o pareja quien sufre sin calidad de vida? No sufrir es un derecho.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog