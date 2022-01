Enero 10, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-10

Por:

Gonzalo Gallo

El oso polar no necesita beber agua. ¿Sabes que la mayor parte del agua dulce en el Ártico está congelada?



Ellos han evolucionado de tal forma que ya no tienen que beber agua. ¿Cómo obtienen la que necesitan?



Es algo bien especial lo hacen de la reacción química que descompone la grasa almacenada en su cuerpo.



Mientras nadan no se mojan. Tienen dos capas de piel y los pelos exteriores forman una capa que protege a la piel de mojarse.



Después de un baño, ellos solo necesitan darse una sacudida rápida y están listos para continuar con su día.



Tienen la lengua azul y esto se debe a un gen dominante modificado en su cadena hereditaria.



Pueden llegar a nadar hasta nueve días seguidos, pueden correr tanto como un caballo (hasta 40km/hora).



El nado más largo registrado es de 687 kilómetros durante nueve días consecutivos. Son 232 horas sin parar.



