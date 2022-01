Enero 05, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-05

Por:

Gonzalo Gallo

Uno de los mejores regalos que te puedes dar no necesitas comprarlo en un centro comercial porque es gratuito.



Es tomar consciencia del tremendo poder de tus pensamientos y de las palabras que salen de tu boca o que no pronuncias.



Piensa en la fuerza colosal del agua en las anchas cataratas Victoria en el río Zambeze, y acaso lo captes.



El escritor inglés William Shakespeare acertó al regalarnos esta frase: “Hay palabras que son como puñales”.



Si, hieren en lo profundo del alma, pero también hay suaves y dulces palabras que sanan las heridas del corazón.



Está alerta con el modo como piensas y como hablas ya que a la larga eres lo que hablas y lo que piensas.



Un 'no puedo' repetido termina siendo una orden o un decreto, y muchas veces lo que se decreta se concreta.



Un 'quiero' es bien poderoso. Un 'quisiera hacer ejercicio' es débil, y lo más seguro es que no lo harás.

