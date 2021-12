Diciembre 23, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-23

Por:

Gonzalo Gallo

Navidad puede o no ser una celebración de amor y paz. Tú eliges si es una vivencia espiritual o superficial.



¿De verdad será una fiesta de amor a Dios, a Jeshua y a su madre Mariám o Miriam y su padre Joseph? Date este aguinaldo que no cuesta nada.



¡Qué bueno que la Navidad derribe muros y te una a los que amas y a todos los hermanos que habitamos en este planeta Tierra!



Para eso nació ese que llaman Salvador, Buen Pastor, Señor, Luz del mundo y que no solo dio amor, sino que era amor.



¿Navidad solo de compras, carreras, parafernalia material, regalos que tantas veces no se necesitan y ausencia de compasión y unión?



Es triste ver que para tantos la Navidad es un festejo social en el que Dios y el amor están bien ausentes.



Navidad en latín es nacimiento. Puedes disfrutar un nuevo renacer si cambias egoísmo por amor, orgullo por sencillez, odio y culpa por perdón y dureza por suavidad.



Te deseo una Navidad rica en amor sincero y paz interior; que perdure cuando pase el jolgorio y las lucecitas se apaguen.

