Oasis

Junio 19, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-19 Por: Gonzalo Gallo

La meta de la vida es el progreso espiritual, es refinar día a día el espíritu y lograr consciencia y la paz interior.



La meta para todos es llegar al dominio de sí mismo y fluir en el amor en sintonía con Dios. Relajarte y meditar te ayuda.



Es un trabajo de alfarería en el que necesitas modelarte a ti mismo y dejar de lado todo lo que te amarra.



La serenidad y la felicidad que ansías nacen del amor generoso, el desapego, el perdón y la aceptación.



Pero no es fácil cuidar el alma si te dejas atrapar por lo material y por los afanes del ego orgulloso.



Aprende, entonces, a amar el silencio, servir sin interés, soltar apegos y caminar con Dios en la humildad.



No te apartes de lo esencial y llena cada espacio de amor siendo tolerante, amable, sincero y compasivo.



La misión de la vida se halla en el reino del Ser, no en las pasarelas del tener, el poder y la posesividad.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog