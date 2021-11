Noviembre 28, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-28

Por:

Gonzalo Gallo

Está alerta cuando empleas la expresión “yo soy” porque estás hablando de tu esencia que es divina y siempre buena.



Por lo mismo, te haces daño al afirmar “yo soy depresivo”, “yo soy mala para...”, “yo soy un desastre”, etc.



¿La palabra “yo” se refiere a tu individualidad, a que eres un ser valioso, único e irrepetible en esta Tierra.



La palabra “soy” tiene que ver con tu esencia, con tu ser, que es una manifestación de Dios en un cuerpo.



Hay vacíos o fallas en tu hacer o tu actuar, no en tu ser, pero al afirmarlo lo decretas y te haces un mal.



No digas “soy impaciente”, afirma: “Me he habituando a actuar así y a partir de ahora elijo cambiar y lo mejoro”.



Una cosas es tu ser y otra tu hacer. Tu esencia es infinitamente amorosa. Reconoce la luz que eres.



